Le grandi mostre europee stanno puntando su arte temporanea e land art monumentale come risposta alle sfide ecologiche. Questa tendenza privilegia installazioni che utilizzano materiali sostenibili e si integrano con il paesaggio naturale, riducendo l’impatto ambientale rispetto alle opere permanenti in bronzo o marmo. La scelta di allestimenti temporanei e interventi artistici su larga scala mira a sensibilizzare il pubblico sui temi della tutela ambientale, abbandonando la logica di durabilità nel tempo.

Life&People.it Per secoli abbiamo confuso il valore dell’arte con la sua capacità di resistere al tempo, erigendo blocchi di bronzo e marmo per sfidare l’oblio. Ma quest’anno, mentre le grandi rassegne d’arte europee ridisegnano le geografie culturali del continente, ci accorgiamo che la vera potenza risiede nell’atto di arrendersi al ciclo naturale. I capolavori più dirompenti di questa stagione non sono custoditi in teche climatizzate, ma respirano, marciscono e si dissolvono sotto la pioggia, il vento e il sole. L’adozione radicale dell’ arte temporanea su scala monumentale non è una semplice scelta estetica, bensì un’insurrezione concettuale contro l’illusione antropocentrica del controllo eterno. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Arte temporanea e land art monumentale: la rivoluzione ecologica delle grandi mostre europee

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