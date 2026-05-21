arrestato artem pino di mare fuori

Nella notte a Rho, vicino Milano, è stato arrestato Artem Tkachuk, l’attore che dal 2020 interpreta Pino o’ Pazz nella serie Mare Fuori. La sua cattura ha avuto luogo in un’area residenziale della città, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e delle fonti ufficiali, che non hanno ancora fornito informazioni aggiuntive sui motivi o sulle modalità dell’arresto. La vicenda interessa direttamente anche la produzione della serie e i suoi fan.

La vita di Pino o’ Pazz a Mare Fuori starà anche migliorando, ma quella del suo interprete no. Perchè ad essere arrestato questa notte a Rho, vicino Milano, è stato proprio lui, Artem Tkachuk, che gli presta il volto dal 2020. Le forze dell’ordine sono state allertate da alcuni condomini di via Molino Prepositurale e le volanti, arrivate sul posto, hanno trovato Artem e tre suoi amici intenti a danneggiare alcune auto in sosta. Il famoso venticinquenne, insieme ai tre italiani di 18, 21 e 23 anni, è stato arrestato per danneggiamento aggravato nonché denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Lo scorso settembre il TSO a Napoli. Tutto questo accadeva intorno all’una: poco prima, Artem aveva pubblicato su Instagram delle storie nelle quali lo si vedeva a cena insieme ad alcuni amici, una ragazza e un bambino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Arrestato Artem Tkachuk, il Pino o pazzo di Mare Fuori: danneggiate quattro auto a Rho

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