Apre a Napoli il primo BTX Bar del Sud Italia Special guest della serata inaugurale M¥SS KETA

A Napoli è stato aperto il primo BTX Bar del Sud Italia, un nuovo spazio dedicato a trattamenti estetici con tossina botulinica. L'inaugurazione si è svolta giovedì 4 giugno, con la partecipazione speciale di M¥SS KETA, artista presente alla serata. Il locale si trova nel centro della città, vicino a Via Toledo e ai Quartieri Spagnoli. Il BTX Bar Italia rappresenta un punto di riferimento per chi cerca servizi di estetica non invasiva in quella zona.

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