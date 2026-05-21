Apre a Napoli il primo BTX Bar del Sud Italia Special guest della serata inaugurale M¥SS KETA
A Napoli è stato aperto il primo BTX Bar del Sud Italia, un nuovo spazio dedicato a trattamenti estetici con tossina botulinica. L'inaugurazione si è svolta giovedì 4 giugno, con la partecipazione speciale di M¥SS KETA, artista presente alla serata. Il locale si trova nel centro della città, vicino a Via Toledo e ai Quartieri Spagnoli. Il BTX Bar Italia rappresenta un punto di riferimento per chi cerca servizi di estetica non invasiva in quella zona.
BTX Bar Italia, il primo “Botox Bar” italiano, inaugura giovedì 4 giugno il suo nuovo ambulatorio nel cuore di Napoli, a pochi passi da Via Toledo e dai Quartieri Spagnoli.“Uno spazio di oltre 400 mq dedicato - spiega in una nota BTX Bar Italia - agli studi medici e alla nuova BTX Academy, una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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