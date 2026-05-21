Il 22 maggio 2026, alle ore 20:50, torna su Rai3 la soap opera “Un Posto al Sole” con una nuova puntata. La scena si presenta piena di tensioni e situazioni che coinvolgono diversi personaggi. La trama si sviluppa in modo rapido, con eventi che portano a dilemmi e confronti tra i protagonisti. La serie continua a seguire le vicende quotidiane di personaggi che vivono nel quartiere, offrendo momenti di suspense e sorprese.

Il 22 maggio 2026, alle ore 20. 50 su Rai3, Un Posto al Sole torna con una puntata ricca di colpi di scena e tensioni. Rosa si trova in un momento cruciale, combattuta tra il passato e il presente, mentre Rossella deve affrontare un dilemma che la coinvolge emotivamente. Serena, nel frattempo, vive con angoscia la situazione di sua sorella Manuela. Scopriamo cosa attende i protagonisti di questa storica soap. Un posto al sole: tensioni e scelte difficili nelle nuove puntate Rosa e il Faccia a Faccia con Pino. Il recente incontro tra Rosa e Pino ha riacceso sentimenti sopiti, portando la Picariello a una crisi interiore. La tensione accumulata esploderà in un momento di fragilità, che lascerà tutti sorpresi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Anticipazioni Un Posto al Sole 22 maggio 2026: tensioni e dilemmi

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Anticipazioni Un posto al sole colpi di scena e tensioni dal 27 al 30 aprile

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