Annuncio di Meloni su Niscemi | In Cdm 150 milioni per messa in sicurezza e indennizzi | GUARDA

Durante una conferenza stampa a Niscemi, la premier ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha approvato uno stanziamento di 150 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza e agli indennizzi. La presidente ha precisato che i fondi saranno utilizzati per interventi di tutela e per risarcimenti alle persone coinvolte. L’annuncio è stato dato dopo una riunione di governo tenutasi nella stessa giornata, senza ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione o sulle modalità di intervento.

In un punto stampa a Niscemi la premier Meloni ha ribadito: “Il governo è venuto stamattina a confrontarsi col Consiglio comunale, ma anche poi con il comitato dei cittadini su due programmi che intendiamo licenziare domani in Consiglio dei Ministri e che mettono a terra i 150 milioni stanziati dal decreto” varato anche per occuparsi dello specifico della frana di Niscemi. “Noi a febbraio scorso – ha ricordato la premier - abbiamo varato un decreto, poi convertito in legge dal Parlamento ad aprile, per stanziare questi 150 milioni che avevano l'obiettivo della messa in sicurezza del territorio, degli indennizzi, della demolizione delle case... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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