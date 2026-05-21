Andrea Cresti nel cuore Monticchiello lo ricorda

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Monticchiello ricorda Andrea Cresti, una figura profondamente legata al teatro locale. Durante la sua vita, si dedicava con passione alla scrittura dei testi e alla direzione degli spettacoli, curando anche le scene e le luci. Oltre all’impegno nel teatro, aveva competenze come musicista, suonando la chitarra con abilità. La comunità si raccoglie per rendere omaggio a una persona che ha lasciato un segno importante nel panorama culturale del paese.

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"Andrea amava profondamente il teatro. E poi sapeva fare tutto: scriveva i testi, dirigeva lo spettacolo, curava le scene e le luci, era anche un bravo musicista, suonava bene la chitarra. E qualche volta ha pure recitato". Rivive nel ricordo di Arturo Vignai, 90 anni e una memoria formidabile ("ho davanti agli occhi l’inaugurazione dell’asilo nido di Monticchiello, nel 1939, costruito, insieme a quelli de La Foce e di Castiglione d’Orcia, dalla marchesa Origo"), la figura di Andrea Cresti, scomparso il 27 giugno 2021, all’età di 83 anni, legata indissolubilmente al Teatro Povero di Monticchiello. Insegnante nella vita e raffinatissimo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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