Ancora liste farlocche | valanga di candidati nei piccoli Comuni Dietro al fenomeno l’aspettativa retribuita per gli appartenenti alle forze dell’ordine

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalle elezioni nei piccoli comuni, si torna a parlare delle cosiddette “liste farlocche”, un fenomeno che coinvolge un gran numero di candidati. La presenza di molte candidature inattive o senza reale intenzione di partecipare al voto sembra essere motivata dall’aspettativa di ricevere una retribuzione, soprattutto tra gli appartenenti alle forze dell’ordine. La questione continua a suscitare discussioni e preoccupazioni sulla trasparenza e sulla validità delle candidature in questi contesti.

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Ormai le elezioni solo alle porte, mancano pochi giorni e continua a riproporsi nei piccoli comuni la questione delle cosiddette “ liste farlocche ”. Una storta di “invasione elettorale”, favorita dalle norme che, nei centri con meno di mille abitanti, non impongono la raccolta firme e consentono ai candidati, soprattutto appartenenti alle forze dell’ordine, di ottenere aspettative retribuite. A Monteleone di Puglia, nei Monti Dauni, questo paradosso è evidente nei numeri poiché alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimo, il piccolo borgo foggiano si ritrova con nove liste, nove candidati sindaci e 85 aspiranti consiglieri: numeri fuori scala per una comunità che conta appena 748 elettori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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