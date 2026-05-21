Alta velocità Fratelli d' Italia si muove in Consiglio comunale | Forlì baricentrica non è campanilismo
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Forlì ha presentato una mozione per sostenere la realizzazione di una stazione dell’Alta Velocità nel territorio. La proposta chiede al sindaco e alla Giunta di adottare tutte le iniziative necessarie, anche coinvolgendo altri enti, per favorire questo progetto. La mozione sottolinea come la collocazione della stazione nel forlivese sia una scelta strategica e non un segno di campanilismo. La questione sarà discussa nei prossimi consigli comunali.
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Forlì ha presentato una mozione a sostegno della realizzazione di una stazione dell’Alta Velocità nel territorio forlivese, chiedendo al sindaco e alla Giunta di attivarsi con tutte le iniziative utili, anche attraverso il coinvolgimento delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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