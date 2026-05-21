A Novi Ligure, Alec Segaert ha sorpresa tutti con un attacco improvviso durante la corsa. Era previsto che arrivasse con i velocisti, ma invece ha deciso di partire prima, anticipando gli altri. Segaert ha poi dichiarato di aver visto l'opportunità e di averla colta senza esitazioni, descrivendo la vittoria come un momento fantastico. La fuga ha portato alla sua vittoria, lasciando il gruppo inseguito e senza possibilità di recupero.

Doveva essere volata sull’arrivo di Novi Ligure ma così non è stato. Ad anticipare l’azione delle squadra dei velocisti rimaste in gruppo è stato Alec Segaert con un attacco a sorpresa. A circa 3 chilometri dal traguardo il belga scatta davanti a tutti, resiste alla rimonta del gruppo e festeggia la vittoria della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Per il corridore della Bahrain Victorious si tratta della terza vittoria in carriera. Il classe 2003 aveva nello stesso modo vinto il Grand Prix de Denain a marzo, sorprendendo il gruppo con un’azione negli ultimi chilometri. La volata per il secondo posto è stata vinta dal connazionale Toon Aerts (Lotto Intermarchè). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alec Segaert beffa tutti a Novi Ligure: “Fantastico aver vinto: ho visto l’opportunità e non ho esitato”

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