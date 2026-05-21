Al via la startup dei rifiuti Ma Busnago non la vuole

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata una nuova iniziativa nel settore dei rifiuti industriali, con una startup che sviluppa una tecnologia in grado di trasformare i rifiuti in materiali riutilizzabili per l’edilizia. La proposta mira a ridurre l’uso delle discariche e a catturare anidride carbonica durante il processo. Tuttavia, l’amministrazione comunale di una località ha espresso opposizione al progetto, opponendosi alla sua realizzazione nel territorio. La questione coinvolge aspetti tecnici e amministrativi legati alla presenza della startup e alle sue attività.

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Da una parte una tecnologia che promette di trasformare rifiuti industriali in materiali riutilizzabili per l’edilizia, riducendo il ricorso alle discariche e immagazzinando CO2. Dall’altra le preoccupazioni di cittadini e Amministrazione per le conseguenze dell’impianto su un territorio già segnato "da un contesto a forte impatto ambientale fra strade e inceneritori". A Busnago il progetto della startup lombarda Resilco è al centro delle polemiche. La società, fondata a Bergamo nel 2019 e con sede operativa a Caponago, ha avviato nel comune la prima linea sperimentale italiana dedicata al trattamento di residui industriali alcalini, come ceneri da termovalorizzatori, scorie siderurgiche e polveri derivanti dall’abbattimento dei fumi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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