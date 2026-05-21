Al via la startup dei rifiuti Ma Busnago non la vuole

È iniziata una nuova iniziativa nel settore dei rifiuti industriali, con una startup che sviluppa una tecnologia in grado di trasformare i rifiuti in materiali riutilizzabili per l’edilizia. La proposta mira a ridurre l’uso delle discariche e a catturare anidride carbonica durante il processo. Tuttavia, l’amministrazione comunale di una località ha espresso opposizione al progetto, opponendosi alla sua realizzazione nel territorio. La questione coinvolge aspetti tecnici e amministrativi legati alla presenza della startup e alle sue attività.

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