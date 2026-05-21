Addio a Gardo si spegne a 91 anni il re dell’olio clementino Un vero orgoglio per tutti noi
A 91 anni si è spento Benito Paganelli, noto come “Gardo”, titolare del Frantoio Paganelli e figura riconosciuta nel settore dell’olio clementino. La sua morte ha colpito la comunità di Santarcangelo, città in cui era molto conosciuto. Paganelli ha dedicato gran parte della vita alla produzione di olio, diventando un punto di riferimento locale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici, clienti e colleghi che ricordano la sua presenza e il suo lavoro.
Santarcangelo è in lutto per la scomparsa di Benito Paganelli, storico titolare del Frantoio Paganelli, conosciuto da tutti con il soprannome di “Gardo”. Aveva 91 anni ed è deceduto durante le scorse ore, lasciando la moglie Paola e i figli Paolo e Massimo.Leggi le notizie di RiminiToday su. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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