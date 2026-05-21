Sammy Abraham ha conquistato l'Europa League con l'Aston Villa, stabilendo un record importante nel calcio europeo. La vittoria della squadra ha portato Abraham a raggiungere un traguardo che pochi giocatori europei sono riusciti a ottenere. I dettagli delle sue prestazioni e i numeri relativi alla competizione sono stati analizzati in modo approfondito, mettendo in luce il suo ruolo chiave nel successo della squadra. Questa vittoria rappresenta un momento significativo sia per il giocatore che per il club.

A gennaio Tammy Abraham è passato all'Aston Villa: in Premier League ha segnato 2 gol servendo un assist in Europa League. Non ha lasciato un grande impatto nel club inglese, ma certamente è mancato al Milan. Nella sua unica stagione in rossonero, la prima punta inglese ha segnato 10 gol, servendo 7 assist in 44 presenze (dati da Transfermarkt) Ieri sera l'Aston Villa di Emery ha vinto l'Europa League battendo in finale con un secco 3-0 il Friburgo. Prima vittoria in questa competizione per il club inglese: presente in panchina anche l'ex attaccante del Milan Tammy Abraham, che diventa il secondo giocatore della storia, insieme ad Emerson Palmieri, ad aver vinto tutte le competizioni europee. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Abraham nella storia, record pazzesco in Europa grazie al successo dell’Aston Villa

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Abraham nella storia: record europeo come Emerson PalmieriTammy Abraham entra nella storia del calcio europeo: vinti Champions, Conference ed Europa League come Emerson Palmieri. europacalcio.it