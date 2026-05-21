A Sesto Fiorentino il mercatino dello sbaracco per ATT

Sabato 23 maggio, tra le 10 e le 19, si terrà a Sesto Fiorentino un mercatino organizzato dall’Associazione Tumori Toscana. L’evento si svolgerà in via Cavallotti, sul lato della Coop. Si tratta di un mercatino dello sbaracco, chiamato anche “ATT”, che prevede la vendita di vari articoli. L’iniziativa coinvolge il quartiere e si svolge in una zona centrale della città. È prevista la presenza di bancarelle e di operatori che esporranno la merce.

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Sabato 23 Maggio dalle 10 alle 19 a Sesto Fiorentino n via Cavallotti, lato Coop, si svolgerà il Mercatino dello Sbaracco dell’Associazione Tumori Toscana. Negli stand sarà possibile trovare abbigliamento, borse, accessori, calzature, profumeria.Tante occasioni per fare shopping e contribuire. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sesto Fiorentino, apre il mercatino dello sbaracco a favore di AttSesto Fiorentino (Firenze), 21 maggio 2026 - A Sesto Fiorentino, apre il mercatino dello sbaracco a favore di Att. Festival dello yoga a Sesto FiorentinoIl 23 e 24 maggio il Parco dell’Oliveta a Sesto Fiorentino ospita il Festival dello Yoga, due giornate dedicate al benessere, alla consapevolezza e... AGGIORNAMENTO Ore 15:45 21/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 7 km per veicolo in avaria tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Bivio A1/Variante di Valico dal km 278 x.com Sesto Fiorentino, apre il mercatino dello sbaracco a favore di AttSesto Fiorentino (Firenze), 21 maggio 2026 - A Sesto Fiorentino, apre il mercatino dello sbaracco a favore di Att. Il 23 maggio in via Cavallotti, lato Coop, si svolgerà il mercatino dell’Associazione ... lanazione.it Pizzeria I’ Posto Giusto a Sesto FiorentinoLa Pizzeria I’Posto Giusto ha aperto a maggio 2024 con un’idea già precisa: proporre una pizza al taglio con impasti e topping di qualità e costruire attorno a essa un […] ... corrieredelvino.it