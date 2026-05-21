A La Maddalena ritorna Giugno Slow 2026
A La Maddalena si avvicina la nuova edizione di Giugno Slow, evento che ogni anno richiama visitatori desiderosi di vivere un periodo di relax e di riscoperta delle tradizioni locali. Con l’arrivo della stagione estiva e delle giornate più lunghe, l’isola si prepara ad accogliere turisti e residenti per un mese dedicato a eventi, degustazioni e iniziative culturali. La manifestazione si svolgerà nel mese di giugno, offrendo spazi per la socializzazione e momenti di svago lungo le vie e le piazze dell’isola.
Con l’arrivo della bella stagione e delle giornate più lunghe, La Maddalena si prepara a rallentare il proprio passo per accogliere la nuova edizione di Giugno Slow. L’evento, mirato a incentivare la cultura del cibo e del viaggio sostenibile, nasce dalla collaborazione tra il Comune locale, Slow Food Sardegna e Slow Food Gallura. La rassegna coprirà il periodo compreso tra il 23 maggio e il 7 giugno 2026, offrendo a residenti e turisti un calendario ricco di escursioni, dibattiti, degustazioni e laboratori. Ad inaugurare il fitto cartellone di appuntamenti sarà la nota kermesse “Vite e Vite. Incontri con i vignaioli”, vetrina primaverile focalizzata sui vini naturali ormai molto attesa nell’isola. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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