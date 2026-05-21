A La Maddalena ritorna Giugno Slow 2026

A La Maddalena si avvicina la nuova edizione di Giugno Slow, evento che ogni anno richiama visitatori desiderosi di vivere un periodo di relax e di riscoperta delle tradizioni locali. Con l’arrivo della stagione estiva e delle giornate più lunghe, l’isola si prepara ad accogliere turisti e residenti per un mese dedicato a eventi, degustazioni e iniziative culturali. La manifestazione si svolgerà nel mese di giugno, offrendo spazi per la socializzazione e momenti di svago lungo le vie e le piazze dell’isola.

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