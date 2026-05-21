14 roghi a Vetralla | difesa | il processo rischia la prescrizione

A Vetralla si sono verificati 14 incendi che hanno portato all'apertura di un procedimento giudiziario. La difesa dell'agricoltore coinvolto ha evidenziato il rischio che il processo possa essere prescritto. La questione riguarda i tempi e le modalità di svolgimento delle indagini e delle udienze. Sono stati ascoltati alcuni testimoni che sostengono l’imputato, mentre altri sono stati chiamati a testimoniare contro di lui. Il dibattimento si concentra ora sulla possibilità che i termini di prescrizione possano scadere prima della conclusione del processo.

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? Punti chiave Come può la prescrizione bloccare il processo per i 14 roghi?. Chi sono i testimoni che difendono l'agricoltore accusato?. Perché l'accusa cita un accendino trovato con l'imputato?. Cosa accadrà alla reputazione dell'uomo dopo nove anni di indagini?.? In Breve L'avvocato Samuele De Santis ha presentato l'ipotesi di prescrizione al giudice Jacopo Rocchi.. Tra giugno e agosto 2017 si sono verificati 14 roghi tra Vetralla e Viterbo.. La famiglia sostiene l'alibi di Danilo Camilli durante i roghi di Via del Bosco.. L'arresto è avvenuto il 22 agosto 2017 tramite monitoraggio GPS dei forestali.. Il processo a Danilo Camilli, l’agricoltore di Vetralla accusato di aver appiccato 14 roghi tra giugno e agosto del 2017, rischia di interrompersi per la prescrizione di fase durante l’udienza davanti al giudice Jacopo Rocchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 14 roghi a Vetralla: difesa: il processo rischia la prescrizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Strage di Erba, Rosa Bazzi a processo per diffamazione: ma il reato rischia la prescrizioneTornerà davanti a un giudice il prossimo 18 maggio Rosa Bazzi, condannata all’ergastolo insieme a Olindo Romano per la strage di Erba del 2006. Leggi anche: Favori in Comune, il processo verso la prescrizione. L'udienza decisiva dopo le elezioni