Zanetti stregato da Nico Paz | Non si perde mai la speranza di vederlo in nerazzurro
Il vicepresidente dell’Inter ha espresso interesse per il giovane attaccante del Como, Nico Paz, sottolineando che non si rinuncia mai alla speranza di poterlo vestire con la maglia nerazzurra. Durante un’intervista, ha anche commentato positivamente le qualità del connazionale Perrone, giocatore del club milanese. La dichiarazione si inserisce nel solco delle trattative di mercato e delle valutazioni interne riguardo ai possibili acquisti futuri. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma l’attenzione rimane alta.
Inter News 24 Zanetti, il vicepresidente nerazzurro, ammette l’interesse per il talento del Como e loda anche il connazionale Perrone. Quella di Javier Zanetti per Nico Paz non è una semplice ammirazione. Il vicepresidente dell’ Inter non nasconde affatto di essere a dir poco ammaliato dalle qualità del centrocampista del Como, vero e proprio oggetto del desiderio dei nerazzurri ormai da diverso tempo. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di DSports Radio, lo storico capitano interista ha espresso a chiare lettere tutta la sua stima nei confronti del ragazzo, svelando anche un retroscena personale legato alla famiglia del talento argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com
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