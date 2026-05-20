Zanetti stregato da Nico Paz | Non si perde mai la speranza di vederlo in nerazzurro

Il vicepresidente dell’Inter ha espresso interesse per il giovane attaccante del Como, Nico Paz, sottolineando che non si rinuncia mai alla speranza di poterlo vestire con la maglia nerazzurra. Durante un’intervista, ha anche commentato positivamente le qualità del connazionale Perrone, giocatore del club milanese. La dichiarazione si inserisce nel solco delle trattative di mercato e delle valutazioni interne riguardo ai possibili acquisti futuri. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma l’attenzione rimane alta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui