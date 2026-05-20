Yildiz sempre più intoccabile e al centro della Juve | può restare anche senza Champions League Lo scenario

Da juventusnews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Yildiz alla Juventus sembra consolidarsi, anche in assenza di qualificazione alla Champions League. La società valuta le strategie da adottare e le conseguenze di una stagione senza competizione europea, ma il centrocampista turco continua a essere considerato una figura chiave. Nonostante le difficoltà, le decisioni sul suo ruolo non sembrano mettere in discussione la sua posizione, e i tifosi possono attendersi stabilità nella gestione del giocatore. La situazione si sviluppa con attenzione da parte degli addetti ai lavori.

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di Luca Fioretti Yildiz al centro della Juve, la mancata Champions impone un sacrificio doloroso ma i tifosi possono stare tranquilli sulle decisioni legate al turco. La stagione della  Juventus  è arrivata al suo epilogo e la qualificazione alla prossima  Champions League  è ormai appesa a un filo. A una sola giornata dal termine, le probabilità di vedere i  bianconeri  in  Europa League  sono altissime. Questo scenario, secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, comporterà un grave danno economico per le casse del club.  La mancata partecipazione alla massima competizione europea garantisce infatti minori entrate per circa 55-60 milioni di euro, una cifra pesantissima che andrà necessariamente colmata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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