Yildiz gioiello di famiglia | per la Juve non si tocca Anche senza la Champions
La proprietà della squadra ha deciso che il giocatore turco rimarrà nel team, indipendentemente dal fatto che la squadra partecipi o meno alla Champions League. Nonostante eventuali sacrifici, il club intende puntare ancora sul suo talento. È previsto un cambiamento nel roster, con uno dei grandi nomi che potrebbe essere ceduto per fare spazio a nuove opportunità. La volontà è di rafforzare la squadra e mantenere il giocatore chiave come pilastro centrale.
Toccatemi tutto, ma non il mio. Kenan Yildiz. Con la Champions League ormai quasi sfumata definitivamente, la Juventus sembra traballare in ogni sua componente e, all’interno della rosa che domenica sera si aggrapperà in casa del Torino all’ultimo briciolo di speranza di qualificazione, nessuno può dirsi al sicuro da un potenziale sacrificio societario sull’altare della sostenibilità economica. Con 55-60 milioni di euro di mancati ricavi che separano la partecipazione in Europa League da quella nella competizione “superiore”, la Signora nei prossimi mesi ascolterebbe offerte per tutti i calciatori di Luciano Spalletti, a patto che siano economicamente valide. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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