Yildiz gioiello di famiglia | per la Juve non si tocca Anche senza la Champions

La proprietà della squadra ha deciso che il giocatore turco rimarrà nel team, indipendentemente dal fatto che la squadra partecipi o meno alla Champions League. Nonostante eventuali sacrifici, il club intende puntare ancora sul suo talento. È previsto un cambiamento nel roster, con uno dei grandi nomi che potrebbe essere ceduto per fare spazio a nuove opportunità. La volontà è di rafforzare la squadra e mantenere il giocatore chiave come pilastro centrale.

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