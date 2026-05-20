A Pechino si è svolta una cerimonia ufficiale per accogliere il presidente russo, che è stato ricevuto dal leader cinese davanti alla Grande Sala del Popolo. La cerimonia è iniziata con la presenza di guardie d’onore e bambini che hanno sventolato bandiere di Russia e Cina. L’evento ha visto le forze militari schierate e le bandiere dei due paesi esposte, nel corso di un’assemblea pubblica all’aperto.

Accoglienza solenne a Pechino per Vladimir Putin. Il presidente russo è stato ricevuto dal leader cinese Xi Jinping con una cerimonia ufficiale tra guardie d’onore e bambini che sventolavano bandiere russe e cinesi. La visita del Cremlino arriva a meno di una settimana dal viaggio del presidente americano Donald Trump nella capitale cinese e sarà osservata con grande attenzione dagli equilibri internazionali. Xi e Putin hanno discusso di cooperazione economica, ma anche di “questioni internazionali e regionali di primaria importanza”, come riporta Mosca. L’incontro coincide con il venticinquesimo anniversario del Trattato di amicizia sino-russo firmato nel 2001 e conferma il peso strategico dei rapporti tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Xi riceve Putin a Pechino: grande cerimonia davanti alla Grande Sala del Popolo

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XI RICEVE PUTIN A PECHINO: GRANDE CERIMONIA UFFICIALE

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