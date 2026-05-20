Xi e Putin | il tè tra vecchi amici prima dell’arrivo di Trump

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, i leader di China e Russia si sono incontrati in un momento di particolare attenzione internazionale, prima dell’arrivo di un nuovo presidente negli Stati Uniti. Durante il vertice, si sono svolti colloqui ufficiali e scambi di battute informali, senza comunicati ufficiali sui contenuti trattati. L’appuntamento si inserisce in un quadro di relazioni sempre più strette tra Pechino e Mosca, che si stanno consolidando attraverso accordi e dichiarazioni congiunte. La riunione si svolge in un clima di grande attesa per le future dinamiche globali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come influirà l'incontro tra Xi e Putin sull'arrivo di Trump?. Quali nuovi equilibri globali si stanno consolidando tra Pechino e Mosca?. Cosa è successo nelle Maldive durante le operazioni di soccorso subacqueo?. Perché Narendra Modi ha regalato delle caramelle a Giorgia Meloni?.? In Breve Subacquei Dan Europe recuperano i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone alle Maldive.. Giorgia Meloni pubblica video con Narendra Modi riguardante un regalo di caramelle.. Incontro privato tra Xi e Putin nella Grande Sala del Popolo a Pechino.. A Pechino, il presidente Xi Jinping ha accolto Vladimir Putin con una guardia d’onore composta da giovani con le bandiere nazionali, prima di un incontro privato nella Grande Sala del Popolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

xi e putin il t232 tra vecchi amici prima dell8217arrivo di trump
© Ameve.eu - Xi e Putin: il tè tra vecchi amici prima dell’arrivo di Trump
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT!

Video SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT!

Sullo stesso argomento

Prima Lavrov, poi Putin (dopo Trump): perché la Cina di Xi rafforza i legami con la RussiaTra i tanti ospiti ricevuti in questi giorni da Xi Jinping c’era anche un amico di vecchia data: Sergej Lavrov.

ll piano segreto tra Trump, Xi e Putin per ridisegnare i confini del mondoÈ cominciato un clima di distensione tra Stati Uniti e Cina? Forse sì, ma non è detto.

xi e putin il vecchiXi a Putin: 'L'ordine internazionale pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla'Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande Sala del Popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. È grazie alla fedeltà incrollabile e al ... ansa.it

xi e putin il vecchiPutin è atterrato a Pechino per i colloqui con Xi. Mosca: discuteranno del rapporto Russia-CinaPutin a Pechino, incontro con Xi Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, con il quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web