Nelle ultime ore, i leader di China e Russia si sono incontrati in un momento di particolare attenzione internazionale, prima dell’arrivo di un nuovo presidente negli Stati Uniti. Durante il vertice, si sono svolti colloqui ufficiali e scambi di battute informali, senza comunicati ufficiali sui contenuti trattati. L’appuntamento si inserisce in un quadro di relazioni sempre più strette tra Pechino e Mosca, che si stanno consolidando attraverso accordi e dichiarazioni congiunte. La riunione si svolge in un clima di grande attesa per le future dinamiche globali.

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© Ameve.eu - Xi e Putin: il tè tra vecchi amici prima dell’arrivo di Trump

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