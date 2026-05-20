Woodcock | smartphone come scatola nera sì al controllo del giudice
Recentemente, un magistrato ha affermato che gli smartphone funzionano come una scatola nera, sostenendo che il controllo del giudice sui dispositivi digitali dovrebbe essere previsto. La discussione riguarda anche come questa misura possa influenzare i poteri dell’accusa e della magistratura durante le indagini. Nel frattempo, una proposta di riforma sulla privacy digitale rimane bloccata in Parlamento, senza approvazioni o aggiornamenti ufficiali. La questione si inserisce nel dibattito sulla tutela della privacy e sui limiti delle intercettazioni digitali.
? Punti chiave Come cambierebbe il potere del PM con il controllo del giudice?. Perché la riforma per la privacy digitale è ferma in Parlamento?. Quali rischi corre la privacy se non si approva il nuovo testo?. Come influirà l'uso delle parole chiave sulle indagini criminali?.? In Breve Riforma Zanettin-Bongiorno ferma in Commissione Giustizia della Camera dopo presentazione nell'aprile 2024.. Sentenza Corte Costituzionale 170 del 2023 equipara messaggi digitali alla corrispondenza protetta.. Guido Camera invia lettera formale a Carlo Nordio e Lorenzo Fontana per urgenza normativa.. Adeguamento richiesto alla direttiva europea numero 680 del 2016 sulla protezione dati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Il dramma del tram 9 deragliato in via Vittorio Veneto: attesa sulle analisi a scatola nera e smartphone. Ecco la fase decisiva degli accertamentiMilano – Il tram stava rientrando al deposito, senza passeggeri a bordo, quando è uscito dai binari alla curva, a pochi passi dalla stazione Centrale.
Tram linea 9, esaminata la scatola nera: si indaga sul conducente? Punti chiave Cosa riveleranno i dati della scatola nera sul malore del conducente? Come influirà l'uso dello smartphone sulla responsabilità penale...