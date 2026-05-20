Woodcock | smartphone come scatola nera sì al controllo del giudice

Recentemente, un magistrato ha affermato che gli smartphone funzionano come una scatola nera, sostenendo che il controllo del giudice sui dispositivi digitali dovrebbe essere previsto. La discussione riguarda anche come questa misura possa influenzare i poteri dell’accusa e della magistratura durante le indagini. Nel frattempo, una proposta di riforma sulla privacy digitale rimane bloccata in Parlamento, senza approvazioni o aggiornamenti ufficiali. La questione si inserisce nel dibattito sulla tutela della privacy e sui limiti delle intercettazioni digitali.

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