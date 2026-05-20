Wizz Air e Gesac annunciano tre nuove rotte e l’arrivo del 3° aeromobile nello scalo campano

Wizz Air e Gesac hanno comunicato l’introduzione di un terzo aeromobile nello scalo di Salerno, insieme all’attivazione di tre nuove rotte. La compagnia aerea ha pianificato un incremento dei voli e delle destinazioni, mentre Gesac ha annunciato un piano di sviluppo per l’aeroporto campano. Le novità sono state rese note attraverso comunicati ufficiali e rappresentano un passo importante per il potenziamento delle connessioni nell’area.

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Wizz Air e Gesac annunciano l’arrivo del 3° aeromobile basato nello scalo campano, tre nuove rotte e un piano di sviluppo per Salerno. Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Gesac, la società di gestione degli Aeroporti di Napoli e Salerno, compiono oggi un ulteriore passo avanti nello sviluppo dello. 🔗 Leggi su 2anews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Wizz Air cresce a Catania, in arrivo 4 nuove rotteCATANIA (ITALPRESS) – Wizz Air e SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annunciano un ulteriore ampliamento dell’offerta... Wizz Air scommette su Malpensa: decimo aereo e sette nuove rotteMalpensa (Varese) – Wizz Air punta su Milano Malpensa, consolidando il ruolo dello scalo come hub strategico nel Nord Italia. Wizz Air cresce a Napoli: terzo aereo a Capodichino e nuove rotte per la SpagnaWizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Gesac, la società di gestione degli Aeroporti di Napoli e Salerno, compiono oggi un ulteriore passo avanti nello sviluppo dello scal ... lostrillone.tv Wizz Air potenzia Napoli e rilancia Salerno: nuove rotte per Madrid, Barcellona e BilbaoStampa Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Gesac, la società di gestione degli Aeroporti di Napoli e Salerno, compiono oggi un ulteriore passo avanti nello sviluppo del ... salernonotizie.it