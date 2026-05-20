Wine&Thecity nella Vigna di Teonilla | pranzo tra i filari con la chef Marianna Vitale
Sabato 23 maggio, dalle 12, la Vigna di Teonilla, situata nel Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, aprirà le sue porte al pubblico per la prima volta. L’evento, organizzato da Wine&Thecity, prevede un pranzo tra i filari con la partecipazione della chef Marianna Vitale. La vigna rappresenta una delle poche vigne urbane ancora attive in Europa. L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire un angolo insolito dedicato alla produzione di vino nel cuore della città.
Sabato 23 maggio, dalle ore 12, la Vigna di Teonilla, nel cuore del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, apre per la prima volta al pubblico e lo fa per accogliere Wine&Thecity: un’occasione per conoscere una delle rare vigne urbane d’Europa ancora in produzione, un inatteso angolo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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