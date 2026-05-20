Welfare e Sanità la Regione approva pacchetto da 220 milioni di euro

Oggi pomeriggio, la Giunta regionale della Campania si è riunita a Palazzo Santa Lucia per approvare diversi provvedimenti relativi a welfare, sanità e turismo. L'intera manovra finanziaria, che riguarda queste aree, ha un valore complessivo superiore ai 220 milioni di euro. La decisione coinvolge interventi specifici nei settori sociali e sanitari, con l’obiettivo di destinare risorse alle diverse iniziative in programma. La seduta si è concentrata sulla definizione delle linee di intervento e sull’utilizzo delle risorse approvate.

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