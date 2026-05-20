Welfare e Sanità la Regione approva pacchetto da 220 milioni di euro

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio, la Giunta regionale della Campania si è riunita a Palazzo Santa Lucia per approvare diversi provvedimenti relativi a welfare, sanità e turismo. L'intera manovra finanziaria, che riguarda queste aree, ha un valore complessivo superiore ai 220 milioni di euro. La decisione coinvolge interventi specifici nei settori sociali e sanitari, con l’obiettivo di destinare risorse alle diverse iniziative in programma. La seduta si è concentrata sulla definizione delle linee di intervento e sull’utilizzo delle risorse approvate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Giunta regionale della Campania, riunita oggi pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di welfare, sanità e turismo per un ammontare complessivo di oltre 220 milioni di euro.I provvedimentiSul fronte del welfare, via libera al programma "Inclusione". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Depression and Recovery: Forbes to Savage (Audiobook/Lecture)

Video Depression and Recovery: Forbes to Savage (Audiobook/Lecture)

Sullo stesso argomento

Stanziati 220 mila euro per via Rubicone destra, il consiglio comunale approva la variazione di bilancioA Savignano l'aministrazione comunale stanzia 220 mila euro per la riqualificazione di via Rubicone Destra.

Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministeroI rincari dell’addizionale regionale Irpef riguarderanno gli scaglioni più alti: con due scaglioni, oltre ai 28mila euro e oltre i 50mila euro di...

ANP-CIA Lombardia alla riunione CUPLA: welfare, sanità e pensioniPer ANP-CIA Lombardia erano presenti alla riunione il Presidente, Giulio Mancino, e la Vicepresidente vicario, Paola Santeramo. welfarenetwork.it

Welfare, sviluppo e inclusione: a Viterbo un confronto sulle strategie per il futuro della Tusciadi WANDA CHERUBINI- VITERBO- Sarà la Sala Regia del Palazzo dei Priori di Viterbo ad accogliere, lunedì 18 maggio dalle ore 9.30, il convegno Sviluppo del territorio, welfare e coesione sociale: qual ... online-news.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web