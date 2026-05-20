Wait Indicator 2026 cresce il divario europeo sui farmaci Il report Efpia

Un nuovo rapporto evidenzia come nel 2026 le differenze tra i paesi europei nell'accesso ai farmaci innovativi siano aumentate. Dai dati raccolti si nota un divario più ampio nella disponibilità di trattamenti avanzati tra le nazioni dell’Unione. La crescita delle disuguaglianze riguarda diversi aspetti, tra cui i tempi di approvazione e le risposte delle autorità regolatorie. Il rapporto, pubblicato dall’associazione di settore, mette in luce le variazioni nelle politiche sanitarie e nelle risorse a disposizione dei sistemi nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui