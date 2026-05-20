Wait Indicator 2026 cresce il divario europeo sui farmaci Il report Efpia
Un nuovo rapporto evidenzia come nel 2026 le differenze tra i paesi europei nell'accesso ai farmaci innovativi siano aumentate. Dai dati raccolti si nota un divario più ampio nella disponibilità di trattamenti avanzati tra le nazioni dell’Unione. La crescita delle disuguaglianze riguarda diversi aspetti, tra cui i tempi di approvazione e le risposte delle autorità regolatorie. Il rapporto, pubblicato dall’associazione di settore, mette in luce le variazioni nelle politiche sanitarie e nelle risorse a disposizione dei sistemi nazionali.
Si ampliano le disuguaglianze nell’accesso ai farmaci innovativi in Europa. È quanto emerge dal nuovo Wait Indicator 2026 della Federazione europea delle associazioni e delle industrie farmaceutiche (Efpia), il rapporto annuale che monitora disponibilità e tempi di accesso ai medicinali nei Paesi europei. L’analisi di quest’anno prende in esame 168 farmaci innovativi autorizzati tra il 2021 e il 2024 e restituisce un quadro di crescente frammentazione: il tempo medio di accesso per i pazienti europei è pari a 532 giorni, ma con differenze molto marcate tra gli Stati membri, dai 56 giorni della Germania ai 1.201 della Romania. Secondo il... 🔗 Leggi su Formiche.net
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