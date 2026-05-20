Volvo Car Italia Arval e Findomestic | dieci anni di partnership nel settore della mobilità

Da dieci anni, Volvo Car Italia, Arval Italia e Findomestic Banca collaborano nel settore della mobilità. La partnership coinvolge aziende appartenenti al Gruppo BNP Paribas e si è sviluppata nel corso di un decennio. Durante questo periodo, le tre realtà hanno mantenuto una collaborazione stabile e continuativa. La cooperazione riguarda attività legate al settore automobilistico e ai servizi finanziari. La partnership è stata annunciata ufficialmente e si è prolungata nel tempo senza interruzioni o cambiamenti principali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Compie dieci anni la collaborazione tra Volvo Car Italia, Arval Italia e Findomestic Banca, le due ultime entrambe parte del Gruppo BNP Paribas. Nata nel 2016, la partnership si articola su due programmi principali: Volvo Car Rent, dedicato al noleggio a lungo termine tramite Arval, e Volvo Car Credit, che offre soluzioni finanziarie attraverso Findomestic. Un sodalizio che, nel corso del decennio, ha progressivamente ampliato la propria portata, consolidandosi come uno degli esempi più strutturati di collaborazione tra un costruttore automobilistico e operatori del credito e della mobilità nel mercato italiano. “ Nella Customer Experience l’offerta finanziaria e di noleggio è divenuta oggi imprescindibile soprattutto per una clientela orientata al business come quella di Volvo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Volvo Car Italia, Arval e Findomestic: dieci anni di partnership nel settore della mobilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Mobilità, Floria (Arval Italia): "Noleggio a lungo termine è driver crescita immatricolato" Leggi anche: M&M Car presenta a Frosinone la nuova Volvo EX60 Volvo Car Italia: si conclude dopo 18 anni la partnership con FC Internazionale MilanoVolvo Car Italia ha annunciato la conclusione della sua partnership con FC Internazionale Milano dopo 18 anni. Avviata nel 2007 la collaborazione si è rivelata assai fruttuosa. Infatti nel frattempo ... motorionline.com Volvo Car Credit offre ai clienti soluzioni finanziarie premiumUn accordo tra colossi, quello che ha portato Volvo a dotarsi di una serie di nuovi strumenti finanziari per rendere più facile alle aziende e agli utenti finali accedere al suo mondo. Grazie a ... ilgiornale.it