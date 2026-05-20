Volturara Irpina raggira un uomo e si appropria del suo denaro | denunciata una 56enne

A Volturara Irpina, una donna di 56 anni è stata denunciata dai Carabinieri della locale stazione per aver raggirato un uomo e aver preso il suo denaro. La donna è accusata di aver commesso il reato di circonvenzione di incapace. La denuncia è stata presentata dopo che i militari hanno accertato l’episodio, che risale a un episodio recente. La donna è stata interrogata e ascoltata dagli inquirenti prima di essere formalmente deferita in stato di libertà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui