Volturara Irpina raggira un uomo e si appropria del suo denaro | denunciata una 56enne
A Volturara Irpina, una donna di 56 anni è stata denunciata dai Carabinieri della locale stazione per aver raggirato un uomo e aver preso il suo denaro. La donna è accusata di aver commesso il reato di circonvenzione di incapace. La denuncia è stata presentata dopo che i militari hanno accertato l’episodio, che risale a un episodio recente. La donna è stata interrogata e ascoltata dagli inquirenti prima di essere formalmente deferita in stato di libertà.
I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno deferito in stato di libertà una 56enne del posto, ritenuta responsabile del reato di circonvenzione di incapace.L’attività d’indagine trae origine dalla denuncia presentata, nell’ottobre 2022, dai familiari di un 62enne del comune irpino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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