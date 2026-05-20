Volterra Fantasy
La dodicesima edizione di Volterra Comics & Fantasy si svolgerà nel centro storico della città etrusca sabato 23 e domenica 24 maggio. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi nomi di rilievo nel settore, attirando appassionati e visitatori da diverse zone. Durante le due giornate saranno organizzate esposizioni, incontri e attività legate ai generi fantasy e comics. L’iniziativa si svolgerà in varie location del centro, coinvolgendo negozi, spazi pubblici e luoghi di aggregazione cittadini.
Grandi nomi per questa dodicesima edizione di Volterra Comics & Fantasy, che si terrà nel centro della città etrusca sabato 23 e domenica 24 Maggio.Tra gli ospiti più attesi, il cantante Stefano Bersola, autore di sigle come ‘City Hunter’ e ‘Mi hai rapito il cuore Lamù’, Alessia Cimini ‘Thymeka’. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
IL 24 MAGGIO SARÒ OSPITE AL VOLTERRA COMICS & FANTASY
Sullo stesso argomento
Final Fantasy: Black Mages Legacy è la serie dedicata a Final Fantasy IX(Adnkronos) – Il progetto, svelato inizialmente nel 2021, ha ora un nome ufficiale e una struttura definita.
Final Fantasy 9 Remake è stato bloccato per dare priorità a Final Fantasy 7 Remake Parte 3?Negli ultimi anni i fan della serie Final Fantasy hanno spesso sentito parlare di un possibile remake di Final Fantasy 9, uno degli episodi più amati...
Volterra fantasy film festival: Per un territorio sempre più vivoPreparativi in corso per il Volterra fantasy film festival, primo in Italia dedicato ai cortometraggi emergenti del genere. L’evento si terrà a settembre e quest’anno giunge alla quarta edizione, e ... lanazione.it
Volterra Mistery & fantasy 2020, tutto pronto per 'Volterra di spade'Qual è la saga fantasy più seguita al mondo degli ultimi tempi? Qual è la città toscana che, con i suoi monumenti imponenti, i palazzi maestosi e le atmosfere un po' cupe potrebbe essere la perfetta ... gonews.it