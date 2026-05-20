Volterra Fantasy

La dodicesima edizione di Volterra Comics & Fantasy si svolgerà nel centro storico della città etrusca sabato 23 e domenica 24 maggio. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi nomi di rilievo nel settore, attirando appassionati e visitatori da diverse zone. Durante le due giornate saranno organizzate esposizioni, incontri e attività legate ai generi fantasy e comics. L’iniziativa si svolgerà in varie location del centro, coinvolgendo negozi, spazi pubblici e luoghi di aggregazione cittadini.

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