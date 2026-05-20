volley il cappiano vince in rimonta la coppa po 2006

Il Cappiano Volley ha conquistato la Coppa P.O. 2006 dopo aver vinto l’ultimo incontro contro il Viareggio Volley. La partita si è giocata al Palametato di Arena Metato e si è conclusa con un punteggio di 3-2 in favore delle ragazze guidate da coach Macchi. La sfida è stata molto combattuta, con le squadre che si sono alternate in vantaggio nel corso del match. La vittoria è arrivata in rimonta, dopo aver perso il primo set.

Il Cappiano Volley ha vinto la Coppa P.O. 2006. Questo il verdetto dell’ultimo atto della competizione, che ha visto le ragazze di coach Macchi superare al Palametato di Arena Metato il Viareggio Volley per 3-2 al termine di una battaglia intensa, combattuta punto su punto. Macchi ha schierato all’inizio dell’incontro Maccioni alzatrice, Santorufo e Testi al centro, Guarisco opposto, Vable e Bulleri banda e Cardinale libero. Una gara in rimonta, che ha visto le ragazze di Cappiano rimontare e mettere la freccia. Nel set decisivo, in particolare, hanno cambiato marcia, dominando il tie-break e chiudendo meritatamente sul 15-10 tra gli applausi del pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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