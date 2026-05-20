Una strada provinciale poco frequentata nel tardo pomeriggio è il luogo dell’aggressione che ha portato alla morte di una donna, colpita con numerose coltellate. La donna si era fermata per aiutare un cane che si trovava sul bordo della carreggiata, ma l’episodio si è concluso con un'aggressione violenta. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare l’autore dell’attacco, che ora è ricercato con urgenza. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Una strada provinciale quasi isolata, il traffico che rallenta nel tardo pomeriggio e una donna che decide di fermarsi per soccorrere quello che sembrava un animale in difficoltà sul bordo della carreggiata. Un gesto istintivo, nato dalla volontà di aiutare, che in pochi istanti si è trasformato in una violenta aggressione. La scena si è consumata lontano dai centri abitati, in un tratto di strada circondato dai campi. Dopo la richiesta di denaro e il rifiuto di consegnare altri soldi, sarebbero partiti i fendenti. La vittima, ferita all’addome e a un braccio, è riuscita comunque a parlare con i soccorritori e con gli investigatori prima del trasferimento d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Voleva aiutare il cane!”. Donna massacrata a coltellate in strada. Chi è stato, è caccia aperta

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