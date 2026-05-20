Voci Diritti Futuro | costruire percorsi di cittadinanza femminile nell’Appennino Parmense
Venerdì 22 maggio alle 9.30 si terrà un incontro nella Sala Consiliare del Comune di Bedonia dedicato alla cittadinanza femminile nell’Appennino Parmense. L’evento, intitolato “Voci, Diritti, Futuro”, coinvolgerà diverse figure e rappresentanti locali che discuteranno di questioni legate ai diritti delle donne e ai percorsi di inclusione. L’appuntamento si propone di affrontare tematiche legate all’esperienza femminile in questa zona, promuovendo un confronto aperto e diretto tra i partecipanti.
Venerdì prossimo, 22 maggio, a partire dalle 9.30, la Sala Consiliare del Comune di Bedonia ospiterà l'incontro. L’iniziativa, promossa da CISL Parma Piacenza, ANOLF, IAL Emilia Romagna e ISCOS Emilia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Padre ricco padre povero di Robert T. Kiyosaki | Audiolibro di Finanza Personale
Sullo stesso argomento
Parchi e forestazione, cresce di un terzo la Riserva naturale dei Ghirardi nell’Appennino parmenseCresce di oltre un terzo la Riserva naturale regionale dei Ghirardi, nell’Appennino parmense.
Salento Pride 2026: a Villa Castelli il secondo Open Day per costruire il futuro dei dirittiVILLA CASTELLI – Dopo il primo appuntamento a Parabita del 26 aprile scorso, prosegue il cammino itinerante e partecipativo del Salento Pride 2026.