Voci Diritti Futuro | costruire percorsi di cittadinanza femminile nell’Appennino Parmense

Venerdì 22 maggio alle 9.30 si terrà un incontro nella Sala Consiliare del Comune di Bedonia dedicato alla cittadinanza femminile nell’Appennino Parmense. L’evento, intitolato “Voci, Diritti, Futuro”, coinvolgerà diverse figure e rappresentanti locali che discuteranno di questioni legate ai diritti delle donne e ai percorsi di inclusione. L’appuntamento si propone di affrontare tematiche legate all’esperienza femminile in questa zona, promuovendo un confronto aperto e diretto tra i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui