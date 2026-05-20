Voci Diritti Futuro | costruire percorsi di cittadinanza femminile nell’Appennino Parmense

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio alle 9.30 si terrà un incontro nella Sala Consiliare del Comune di Bedonia dedicato alla cittadinanza femminile nell’Appennino Parmense. L’evento, intitolato “Voci, Diritti, Futuro”, coinvolgerà diverse figure e rappresentanti locali che discuteranno di questioni legate ai diritti delle donne e ai percorsi di inclusione. L’appuntamento si propone di affrontare tematiche legate all’esperienza femminile in questa zona, promuovendo un confronto aperto e diretto tra i partecipanti.

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Venerdì prossimo, 22 maggio, a partire dalle 9.30, la Sala Consiliare del Comune di Bedonia ospiterà l'incontro. L’iniziativa, promossa da CISL Parma Piacenza, ANOLF, IAL Emilia Romagna e ISCOS Emilia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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