Voce alle imprese | ecco le criticità emerse ad Aprilia

Durante un incontro promosso da Unindustria Aprilia e dal Comitato della Piccola Industria di Unindustria Aprilia sono state analizzate le criticità dell’area industriale della città. Al confronto hanno partecipato rappresentanti delle imprese locali, che hanno portato all’attenzione problemi legati alle infrastrutture, alla viabilità e alla gestione dei rifiuti. La discussione si è concentrata sulle difficoltà quotidiane affrontate dalle aziende e sui possibili interventi per migliorare la situazione.

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