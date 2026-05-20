Voce alle imprese | ecco le criticità emerse ad Aprilia

Da latinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro promosso da Unindustria Aprilia e dal Comitato della Piccola Industria di Unindustria Aprilia sono state analizzate le criticità dell’area industriale della città. Al confronto hanno partecipato rappresentanti delle imprese locali, che hanno portato all’attenzione problemi legati alle infrastrutture, alla viabilità e alla gestione dei rifiuti. La discussione si è concentrata sulle difficoltà quotidiane affrontate dalle aziende e sui possibili interventi per migliorare la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le criticità dell’area industriale di Aprilia sono state esaminate nel corso di un incontro promosso da Unindustria Aprilia e dal Comitato della Piccola Industria di Unindustria Aprilia. Oltre trenta le aziende che hanno preso parte all’incontro ospitato presso la sede di Eurpack Giustini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Plasma sprecato, gli esiti dei controlli del nucleo ispettivo e le criticità emerse nelle verificheANCONA – Sarà inviata - per quanto di competenza - alla Procura della Repubblica di Ancona, alla Procura regionale della Corte dei Conti delle...

Ordigno bellico ad Aprilia, ecco le misure di sicurezzaEmergono nuovi dettagli sul piano per le operazioni di despolettamento e brillamento della bomba d'aereo di 500 libbre, rinvenuta nella zona di Campo...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web