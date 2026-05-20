Vm torna la cassa integrazione | Chiarezza sul piano industriale
Due comunicazioni recenti riguardanti la cassa integrazione sono state pubblicate in breve tempo, entrambe con contenuti essenziali e poco dettagliati. La prima ha annunciato il ritorno della cassa integrazione, mentre la seconda ha richiesto chiarimenti sul piano industriale. Le comunicazioni sono risultate concise e prive di approfondimenti, lasciando molte questioni aperte sui motivi e sulle modalità di applicazione delle misure. La mancanza di dettagli ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori coinvolti.
di Federico Di Bisceglie Due comunicazioni scarne. A distanza ravvicinata, che certamente non mettono di buon umore. Alla Vm di Cento, ricomincia – seppur per un periodo limitato – il ricorso alla cassa integrazione da parte dell’azienda. L’altra comunicazione, è legata alla sospensione dell’attività della fabbrica nel periodo che va dal 10 al 30 agosto. Ma concentriamoci sulla prima. "Tutte le attività lavorative di Vm Motori – si legge nella comunicazione – saranno sospese a livello collettivo per tutti il personale, con ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale dal 25 maggio al 12 giugno". Meno di un mese, si dirà. Vero,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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