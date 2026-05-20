Vivere meglio più a lungo | nuove frontiere della medicina se ne parla a Terni

A Terni si svolge un evento dedicato alle nuove frontiere della medicina, con un focus su come migliorare la qualità e la durata della vita. La discussione coinvolge professionisti del settore sanitario che presentano le ultime innovazioni e ricerche nel campo della medicina preventiva e delle terapie avanzate. La salute, riconosciuta come diritto fondamentale a livello internazionale e tutelata dalle leggi nazionali, viene al centro di approfondimenti che analizzano le sfide e le opportunità dei progressi medici attuali.

La salute è un bene inalienabile dei popoli, protetto dalle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, ed è un asset sociale ed economico fondamentale dei Paesi, protetto dalle costituzioni vigenti.La rivoluzione scientifica e tecnologica ha permesso, da un lato, di sviluppare una medicina di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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