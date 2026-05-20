Vittorio Brumotti su Antonio Ricci | A Striscia ci siamo scornati il suo obbiettivo era far parlare

Dopo l'addio a Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti ha parlato del rapporto con Antonio Ricci, 'padre' del tg satirico: "Ci siamo scornati un milione di volte, il suo obbiettivo era far parlare. Ha affrontato sempre troppe tematiche politiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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VITTORIO BRUMOTTI NON TORNERÀ A STRISCIA: ECCO IL SUO NUOVO LAVORO SU RETE 4

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