Vittorio Brumotti su Antonio Ricci | A Striscia ci siamo scornati il suo obbiettivo era far parlare

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo l'addio a Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti ha parlato del rapporto con Antonio Ricci, 'padre' del tg satirico: "Ci siamo scornati un milione di volte, il suo obbiettivo era far parlare. Ha affrontato sempre troppe tematiche politiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VITTORIO BRUMOTTI NON TORNERÀ A STRISCIA: ECCO IL SUO NUOVO LAVORO SU RETE 4

Video VITTORIO BRUMOTTI NON TORNERÀ A STRISCIA: ECCO IL SUO NUOVO LAVORO SU RETE 4

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Vittorio Brumotti smentisce il flirt con Belen: “Una gran cavolata, ho passato un periodo molto solo”

Striscia la Notizia, Brumotti contro Ricci: “Troppa politica, così è tramontata”Il destino di Striscia la Notizia tiene ancora banco nel mondo televisivo, e ora a parlarne è uno dei suoi ex volti più iconici: Vittorio Brumotti,...

vittorio brumotti vittorio brumotti su antonioDeclino di Striscia la Notizia, Brumotti critica Antonio Ricci: Ecco cosa ha sbagliatoVittorio Brumotti, ospite a Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra, ha parlato del declino di Striscia la Notizia muovendo una critica ad Antonio Ricci ... gossipetv.com

vittorio brumotti vittorio brumotti su antonioBrumotti rompe il silenzio su Antonio Ricci, le frecciate al padre di Striscia la Notizia: Mi ha bloccato per 10 mesiTra ascolti in calo, tensioni interne e accuse sulle scelte editoriali, le parole dell’ex inviato storico nel podcast Pulp riaprono lo scontro. libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web