Vittorie lombarde alla 15^ Mezza Maratona Città di Capo d’Orlando

Alla 15ª edizione della Mezza Maratona Città di Capo d’Orlando, si sono svolte le premiazioni con vittorie per i rappresentanti della Lombardia. Alessandro Villa Santaromita, ex ciclista professionista con radici familiari nella zona di Naso, ha conquistato il primo posto tra gli uomini. Tra le donne, il gradino più alto del podio è stato occupato da Maria Olivia La Rosa. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.

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