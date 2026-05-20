Vittoriale | un palinsesto tra grandi autori e tradizioni locali

Nel mese di maggio e giugno, l’anfiteatro sarà teatro di una serie di eventi che coinvolgeranno artisti e autori provenienti da diversi ambiti. Tra le iniziative, ci sono incontri dedicati alla psicoanalisi condotti da Recalcati, accanto a spettacoli di comicità locale. La programmazione si propone di unire tradizioni culturali e riflessioni contemporanee, creando un palinsesto che ospiterà interventi e performance di vario genere. La manifestazione si svolge in un contesto che valorizza il patrimonio artistico e le iniziative di promozione culturale della zona.

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? Domande chiave Chi saranno i protagonisti che animeranno l'anfiteatro tra maggio e giugno?. Come si intrecciano la psicoanalisi di Recalcati e la comicità locale?. Quale impatto avrà questo palinsesto sulla stagione turistica del Garda?. Dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi più esclusivi?.? In Breve Programma dal 21 maggio al 5 giugno con Alessandro D’Avenia e Stefano Massini.. Federico Buffa e i relatori Mughini e Guerri intervengono tra il 23 e il 31 maggio.. Concerto di Mendelssohn e Beethoven il 2 giugno con l'Orfite Orchestra di Serafino Tedesi.. Chiusura il 5 giugno con la Banda di Condino e spettacolo dei Legnanesi il 4 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittoriale: un palinsesto tra grandi autori e tradizioni locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento TrapanIncontra: successo per l’ottava edizione tra grandi autori? Cosa scoprirai Quali temi hanno guidato gli otto grandi autori della rassegna? Come ha fatto la letteratura a trasformare la vita dei cittadini?... Suzzara in bici: un tour tra borghi, sapori e tradizioni localiLa Pro Loco Città di Suzzara organizza per domenica 19 aprile un evento di cicloturismo denominato Suzzara in bici, volto a valorizzare le tradizioni...