VitignoItalia chiude il ventennale a Napoli con 10mila visitatori e annuncia la svolta 2027
La ventesima edizione di VitignoItalia si è conclusa alla Stazione Marittima di Napoli, con una partecipazione di oltre 10.000 visitatori in tre giorni di eventi. La manifestazione si svolge sul Molo Angioino e quest’anno ha festeggiato il suo ventesimo anniversario. Durante l’evento sono stati presentati vari vini e si sono svolte degustazioni e incontri con espositori provenienti da diverse regioni italiane. È stata annunciata una svolta per il 2027, con nuovi progetti in programma.
La ventesima edizione di VitignoItalia si è chiusa con un bilancio positivo alla Stazione Marittima sul Molo Angioino di Napoli: tre giorni di eventi hanno richiamato oltre 10.000 visitatori, tra operatori del settore, stampa specializzata ed enoappassionati. La manifestazione ha ospitato 250. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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