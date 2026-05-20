VitignoItalia chiude il ventennale a Napoli con 10mila visitatori e annuncia la svolta 2027

La ventesima edizione di VitignoItalia si è conclusa alla Stazione Marittima di Napoli, con una partecipazione di oltre 10.000 visitatori in tre giorni di eventi. La manifestazione si svolge sul Molo Angioino e quest’anno ha festeggiato il suo ventesimo anniversario. Durante l’evento sono stati presentati vari vini e si sono svolte degustazioni e incontri con espositori provenienti da diverse regioni italiane. È stata annunciata una svolta per il 2027, con nuovi progetti in programma.

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