Un uomo di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato la compagna davanti alla figlia e di aver commesso violenza sessuale ai suoi danni. Secondo le indagini, sono emersi anche episodi di violenza domestica e di riti considerati magici, legati a tentativi di curare la ludopatia. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e stanno proseguendo le verifiche sulle accuse. La donna ha raccontato dettagli che hanno portato all’intervento delle autorità.

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della compagna. Sono le accuse con le quali i carabinieri di Trinitapoli, coordinati dalla Procura di Foggia, hanno arrestato nel Barese un uomo di 27 anni: l’intervento dopo che la vittima ha denunciato i soprusi, streamata dalle continue aggressioni psicologiche e fisiche. L’indagato si trova ora in carcere. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori è emerso che l’uomo ha costretto la compagna a subire violenze, anche di natura sessuale, in presenza della figlia. Oltre a questo, il 27enne, mosso da una gelosia ossessiva, tempestava di messaggi e telefonate la donna, arrivando perfino a posizionarle un dispositivo Gps nell’auto per controllarne i movimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Violenza sulla compagna davanti alla figlia e “riti magici” contro la ludopatia: arrestato 27enne

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