Violenza e bullismo | gli studenti a lezione di legalità con i carabinieri
Gli studenti di una scuola di Pordenone hanno partecipato a un incontro con i carabinieri della compagnia locale, dedicato ai temi della violenza e del bullismo. L'iniziativa fa parte di un progetto sull'importanza della legalità, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla violenza, anche online. Durante l'incontro sono stati affrontati aspetti pratici e situazioni reali, per aiutare gli studenti a riconoscere comportamenti sbagliati e capire come comportarsi in caso di problemi.
Violenza e bullismo nell'era di internet. Sono questi i temi trattati dai carabinieri della compagnia di Pordenone nell'ambito degli incontri sulla “Cultura della legalità”. Le forze dell'ordine hanno avuto l'opportunità di incontrare gli studenti della scuola secondaria di primo grado Lozer. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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