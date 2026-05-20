Violenza e bullismo | gli studenti a lezione di legalità con i carabinieri

Gli studenti di una scuola di Pordenone hanno partecipato a un incontro con i carabinieri della compagnia locale, dedicato ai temi della violenza e del bullismo. L'iniziativa fa parte di un progetto sull'importanza della legalità, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla violenza, anche online. Durante l'incontro sono stati affrontati aspetti pratici e situazioni reali, per aiutare gli studenti a riconoscere comportamenti sbagliati e capire come comportarsi in caso di problemi.

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