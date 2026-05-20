Violentava la figlia 14enne insieme al nuovo compagno | l' orrore scoperto a scuola
Una coppia di conviventi è stata arrestata dalla polizia a Catania con l’accusa di aver commesso reati di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia di 14 anni. Le indagini sono scattate dopo che la ragazza ha raccontato quanto accaduto, portando all’intervento delle forze dell’ordine. I due uomini di 46 e 30 anni sono stati portati in custodia e ora si trova sotto esame la loro posizione legale.
Corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia di conviventi - 46 anni lui e 30 lei - arrestati dalla polizia per violenze sulla figlia 14enne della donna.L’indagine è partita da una segnalazione dell’istituto. 🔗 Leggi su Today.it
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