Violentava la figlia 14enne insieme al nuovo compagno | l' orrore scoperto a scuola

Una coppia di conviventi è stata arrestata dalla polizia a Catania con l’accusa di aver commesso reati di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia di 14 anni. Le indagini sono scattate dopo che la ragazza ha raccontato quanto accaduto, portando all’intervento delle forze dell’ordine. I due uomini di 46 e 30 anni sono stati portati in custodia e ora si trova sotto esame la loro posizione legale.

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