Vini e viticoltura eroica | la scienza sfida il clima a Rauscedo

A Rauscedo, un centro dedicato alla produzione di uva da vino sta affrontando le sfide legate ai cambiamenti climatici attraverso progetti di ricerca scientifica. La zona, conosciuta per la viticoltura eroica su pendii ripidi, si sta adattando alle nuove condizioni climatiche con l’obiettivo di preservare i vigneti e le tecniche tradizionali. Sono in corso studi per individuare metodi innovativi che possano proteggere le piante e garantire la sostenibilità della produzione vinicola in ambienti difficili.

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? Domande chiave Come può la ricerca scientifica salvare i vigneti in pendenza?. Quali nuove tecniche proteggeranno i vitigni dai cambiamenti climatici?. Chi sono gli esperti che studiano il legame tra pietra e vite?. Perché la biodiversità montana dipende dalla gestione dei terrazzamenti?.? In Breve Evento domani alle 18 presso il Vcr Research Center di San Giorgio della Richinvelda.. Partecipano Luca Bonardi, Donatella Murtas e il rettore Angelo Montanari.. Progetto sostenuto da Regione Friuli, Comune di Pordenone e Fondazione Friuli.. Focus su gestione suolo e pietra a secco nei vigneti terrazzati.. Domani alle 18, il Vcr Research Center dei Vivai cooperativi Rauscedo a San Giorgio della Richinvelda ospiterà l’ultimo appuntamento primaverile di R-Evolution Green. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vini e viticoltura eroica: la scienza sfida il clima a Rauscedo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dalla viticoltura eroica alla bistecca patrimonio Unesco: la vetrina istituzionale della Toscana al VinitalyFIRENZE – Dal 12 al 15 aprile la fiera enologica più attesa d’Italia accoglierà una novità assoluta per il panorama istituzionale toscano. Vini sardi a Vinitaly: tra boom di export e sfida del climaA Verona, nel cuore pulsante del fuori salone dedicato ai grandi eventi del settore vitivinicolo, la Sardegna sta portando sul tavolo internazionale... Abruzzo punta sulla viticoltura eroica: ingresso nel Cervim e nuovi investimenti x.com Si parla di viticoltura eroica, ma varrebbe la pena ampliare la definizione: Eroico non è chi produce più in alto, ma chi riesce a garantire la varietà storica dei ...Sotto gli effetti del riscaldamento globale, si sa, le vigne crescono sempre più in alto e si spingono anche verso nuove latitudini: oggi si produce vino in Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, ... ildolomiti.it VITICOLTURA EROICA: L’ABRUZZO ENTRA NEL CERVIM, LA MONTAGNA SARÀ IL FUTURO DEL NOSTRO VINOL’AQUILA – Le vigne in montagna non sono semplicemente vigne che servono a produrre uva: sono parte integrante di un territorio, della sua identità e della sua storia. Per questo l’Abruzzo entrerà a ... abruzzoweb.it