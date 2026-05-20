Vilminore il rifugio Tagliaferri va al Comune Si prepara il bando per il gestore

Nel comune di Vilminore, il rifugio Tagliaferri passerà di proprietà al Comune, che ha deciso di affidarne la gestione tramite un bando pubblico. La delibera è stata approvata dal Consiglio comunale, e nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per individuare il gestore. La procedura sarà aperta a tutte le realtà interessate, con l’obiettivo di affidare l’incarico a chi rispetterà i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

LA NOVITÀ. Come approvato dal Consiglio comunale, la gestione andrà assegnata attraverso un bando a evidenza pubblica. Novità alle soglie dell’estate per il rifugio Nani Tagliaferri. Lo storico punto di riferimento per gli escursionisti, situato nei pressi del Passo del Venano, rappresenta il più alto tra i rifugi delle Orobie, a quota 2.328 metri. E tra gli elementi che l’hanno contraddistinto e reso celebre per gli amanti delle terre alte c’è indubbiamente il suo rifugista. Francesco Tagliaferri, per tutti «Cesco», questo rifugio l’ha costruito con le sue mani nel 1985, in onore del fratello Nani, morto quattro anni prima sul Pukajirka, sulle Ande peruviane. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Vilminore, il rifugio Tagliaferri va al Comune. Si prepara il bando per il gestore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Teatro Ringhiera, ecco il bando: il Comune cerca un gestoreMilano – È online l’avviso pubblico per la concessione d’uso del Teatro Ringhiera di via Boifava 17, storico presidio culturale del quartiere... Parco Ferrari, si cerca un gestore estivo per il chiosco. Ecco il bandoSi cerca un gestore per il chiosco-bar del Parco Ferrari e per le attività di animazione dell'area. Vilminore, il rifugio Tagliaferri va al Comune. Si prepara il bando per il gestoreNovità alle soglie dell’estate per il rifugio Nani Tagliaferri. Lo storico punto di riferimento per gli escursionisti, situato nei pressi del Passo del Venano, rappresenta il più alto tra i rifugi del ... ecodibergamo.it