Villa Verecondi ospita Le Grand Marché | l’evento dello stile unico

A Villa Verecondi si svolge Le Grand Marché, un evento dedicato allo stile e all’artigianato locale. Durante la manifestazione, tra le barchesse e i giardini della villa, vengono allestite esposizioni di creazioni artigianali e prodotti di design. L’evento offre ai visitatori l’opportunità di scoprire pezzi unici, realizzati da artigiani della zona. La manifestazione si tiene in un contesto storico e architettonico che valorizza il patrimonio della villa.

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? Domande chiave Cosa troverai tra le barchesse e i giardini di Villa Verecondi?. Come cambierà il tuo stile scegliendo l'artigianato locale?. Perché sostenere i piccoli produttori aiuta l'economia del territorio?. Dove potrai parcheggiare gratuitamente per goderti l'evento?.? In Breve Evento si svolge sabato 23 e domenica 24 maggio dalle ore 10 alle 20.. Parcheggi gratuiti disponibili in via Giovanni XXIII 6 e in via Bonemi.. Area food e drink attiva per pranzi e aperitivi durante i due giorni.. Esposizione include moda, benessere, quadri d'autore e prodotti biologici a Colle Umberto.. Sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle ore 10 alle ore 20, le porte di Villa Verecondi Scortecci a Colle Umberto si apriranno per ospitare Le Grand Marché, l’atteso mercatino dedicato alle cose belle. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Verecondi ospita Le Grand Marché: l’evento dello stile unico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Zes nelle Marche, arriva il monitoraggio-evento con la prima geografia dello sviluppo territorialeL'evento alla Mole Vanvitelliana è promosso dalla Federazione degli Ordini degli ingegneri delle Marche in collaborazione con l'Ordine degli... Leggi anche: Parte il Grand Tour delle Marche: "Ecco il viaggio tra le eccellenze"