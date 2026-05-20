Villa Malgiocondo il teatro attraversa Pirandello | al Palacongressi il gran finale di Riflessi culturali

Domenica 24 maggio alle 18, il Palacongressi di Agrigento ospiterà lo spettacolo “Villa Malgiocondo”, prodotto dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione con Voleo. L’evento si inserisce nella rassegna “Riflessi culturali” e rappresenta il gran finale di questa iniziativa, che attraversa il teatro e il lavoro di Pirandello. La rappresentazione si svolgerà nel contesto di un teatro dedicato a questa figura letteraria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui