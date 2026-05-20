Villa Malgiocondo il teatro attraversa Pirandello | al Palacongressi il gran finale di Riflessi culturali
Domenica 24 maggio alle 18, il Palacongressi di Agrigento ospiterà lo spettacolo “Villa Malgiocondo”, prodotto dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione con Voleo. L’evento si inserisce nella rassegna “Riflessi culturali” e rappresenta il gran finale di questa iniziativa, che attraversa il teatro e il lavoro di Pirandello. La rappresentazione si svolgerà nel contesto di un teatro dedicato a questa figura letteraria.
Sarà il Palacongressi di Agrigento a ospitare domenica 24 maggio alle 18 “Villa Malgiocondo”, spettacolo prodotto dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione con Voleo e inserito nella rassegna “Riflessi culturali”. L’opera rappresenta anche il saggio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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