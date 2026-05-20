Vigili del fuoco sotto attacco Serie di furti nelle caserme | Serve intervento urgente

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, diverse caserme dei vigili del fuoco sono state prese di mira da gruppi di ladri. A maggio, in particolare, sono stati registrati furti in alcune strutture della Toscana, tra cui i distaccamenti di Firenze ovest e di Empoli. Le autorità hanno segnalato un aumento di questi episodi, che hanno coinvolto atti di furto e danneggiamenti. La situazione ha portato all’esigenza di intervenire con maggiore urgenza per garantire la sicurezza delle sedi e delle persone che vi operano.

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di Rossella Conte Nemmeno le caserme dei vigili del fuoco sembrano più luoghi sicuri. A maggio i ladri sono tornati a colpire in Toscana prendendo di mira i distaccamenti di Firenze ovest e di Empoli. Nel presidio fiorentino è stato rubato un divaricatore elettrico, strumento fondamentale per allargare le lamiere in caso di incidenti stradali e liberare le persone incastrate nei veicoli. Si tratta di attrezzature di ultima generazione alimentate a batteria. A Empoli, invece, i malviventi hanno tentato di portare via un vecchio modello senza riuscirci. "Le caserme sono vulnerabili, entrano dentro senza difficoltà. Non abbiamo mai pensato che potessero venire a rubare dentro una caserma statale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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