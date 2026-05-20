Vigili del fuoco sotto attacco Serie di furti nelle caserme | Serve intervento urgente

Negli ultimi mesi, diverse caserme dei vigili del fuoco sono state prese di mira da gruppi di ladri. A maggio, in particolare, sono stati registrati furti in alcune strutture della Toscana, tra cui i distaccamenti di Firenze ovest e di Empoli. Le autorità hanno segnalato un aumento di questi episodi, che hanno coinvolto atti di furto e danneggiamenti. La situazione ha portato all’esigenza di intervenire con maggiore urgenza per garantire la sicurezza delle sedi e delle persone che vi operano.

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