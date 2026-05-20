A Viggiano si è disputata la gara del Trofeo XCO delle Due Pinete, con atleti che si sono sfidati tra i boschi della zona. La competizione ha visto una particolare attenzione alle ripide scalinata che conduceva al centro del percorso, con i concorrenti che hanno affrontato la salita con determinazione. Nelle categorie Élite maschile e femminile sono stati decretati i vincitori, che si sono distinti per le loro prestazioni lungo il tracciato. La gara ha attirato numerosi spettatori e appassionati di mountain bike.

? Domande chiave Come hanno affrontato gli atleti la scivolosa scalinata verso il centro?. Chi sono i vincitori delle categorie Élite maschile e femminile?. Perché questo evento segna un punto di svolta per il turismo lucano?. Dove si svolgeranno le prossime tappe del circuito Lucus Ameni?.? In Breve Oltre 200 atleti hanno gareggiato su un percorso tecnico di circa quattro chilometri.. Il circuito Lucus Ameni proseguirà a Marsico Nuovo il 7 giugno e Barigiano il 12 luglio.. Vincitori categoria Élite: Simone Adinolfi per gli uomini e Alessia Bulleri per le donne.. L'evento fa parte della XCO Borbonica Cup con tappe in Puglia, Campania e Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viggiano, sfida tra i boschi: successo per il Trofeo XCO delle Due Pinete

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