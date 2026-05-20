VIDEO| Il Pd contro la gestione privata dei nidi | Si smantella il servizio pubblico a spese di famiglie e lavoratori
Il Partito Democratico ha espresso forte opposizione alla proposta di affidare la gestione dei nidi a soggetti privati, evidenziando il rischio di una privatizzazione del servizio pubblico. La posizione del partito si aggiunge a quella dei sindacati, che già avevano criticato la misura, sostenendo che questa potrebbe portare a uno smantellamento del sistema pubblico a discapito delle famiglie e dei lavoratori. La discussione sulla questione prosegue all’interno del panorama politico e sociale.
Dopo i sindacati arriva anche il “no” del Partito democratico alla concessione per la gestione dei nidi: “Si rischia la privatizzazione”. La richiesta è chiara: “Tornare indietro sulla decisione annunciata proprio in occasione dell’incontro con le organizzazioni sindacali, nel corso del quale il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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