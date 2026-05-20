Viareggio aste delle spiagge | causa civile di 18 stabilimenti balneari

Diciotto stabilimenti balneari di Viareggio e due attività di ristorazione sul lungomare hanno deciso di presentare una causa civile contro le aste delle spiagge. L’azione legale riguarda le modalità con cui sono state bandite le aste e le eventuali irregolarità riscontrate nel processo. La causa è stata avviata nelle ultime settimane e coinvolge diverse imprese che operano nel settore balneare della zona. La decisione arriva in un momento di discussioni sulla gestione e la proprietà delle spiagge pubbliche.

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Viareggio (Lucca), 20 maggio 2026 – Iniziativa legale di diciotto stabilimenti balneari di Viareggio, più due attività di ristorazione sul lungomare, fanno causa contro le aste delle spiagge. Lo scrive il Tirreno. Le imprese in questione hanno deciso di portare di fronte al tribunale civile il Comune di Viareggio, la Regione Toscana, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Agenzia del Demanio per ottenere il riconoscimento della validità della loro concessione almeno fino al 2033, chiedendo i danni per una perdita di valore che viene lamentata a causa del contenzioso sulla direttiva Bolkestein. «La nostra tesi, alla base di questa azione legale - afferma Carlo Monti, proprietario del bagno Vespucci - è che le nostre concessioni siano tutt'oggi valide. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, aste delle spiagge: causa civile di 18 stabilimenti balneari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Finalmente i bandi per le spiagge, in gara dodici stabilimenti balneari “Spiagge della salute”: buone pratiche sportive negli stabilimenti balneariSi è svolta a Napoli, presso la sede di Confcommercio Campania in Piazza Municipio, la presentazione del progetto “Spiagge della Salute”, iniziativa... Viareggio, aste delle spiagge: causa civile di 18 stabilimenti balneariIn campo anche due attività di ristorazione sul lungomare. Chiedono il riconoscimento della validità della loro concessione almeno fino al 2033, e i danni per una perdita di valore che viene lamentata ... lanazione.it Spiagge all'asta, 18 bagni della Versilia fanno causa: Concessione valida fino al 2033VIAREGGIO. Diciotto stabilimenti balneari, più due attività di ristorazione sul lungomare, fanno causa contro le aste delle spiagge di Viareggio. Le imprese in questione hanno deciso di portare di f ... msn.com