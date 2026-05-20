Una mostra fotografica si svolge nello spazio Bipielle Arte, dedicata a rappresentare un’Italia passata. Sono esposte circa cento opere di autori diversi, scelti tra le realtà artistiche locali della regione toscana. La disposizione delle immagini si articola in sezioni, con l’obiettivo di far conoscere aspetti diversi della storia italiana attraverso le fotografie. L’esposizione si concentra su un periodo e un patrimonio visivo che non sono più presenti nella realtà attuale.

LODI Fotografia di un’Italia che non c’è più. La mostra nello spazio Bipielle Arte è organizzata per sezioni, presenta circa un centinaio di opere, di vari autori rappresentativi delle diverse realtà artistiche locali del vasto panorama regionale toscano. Dipinti, sculture e altre opere d’arte di una collezione privata (ma con qualche innesto dovuto a prestiti di altre collezioni affini agli intenti del Centro Studi Le Macchiaiole ) in massima parte dedicata ai Post-Macchiaioli, quindi di opere che sono datate dall’inizio del XX secolo ai primi anni del Duemila, con un pregresso di un piccolo nucleo di Macchiaioli da cui discende la scuola livornese e qualche maestro fiorentino e senese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio nell’Italia che non c’è più. Opere per capire la storia

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VIAGGIO NEL TEMPO - ROMA SUONA 1970 - 1979, la mostra pazzesca a Roma.

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